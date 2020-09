Captação De Órgãos No HUSD De Catanduva Poderá Salvar Até Nove Vidas

No último sábado (12), aconteceu uma captação de órgãos realizada no Hospital Unimed São Domingos (HUSD), em Catanduva, que pode salvar até nove vidas. O procedimento foi possível após autorização da família da analista de laboratório Jóice Prampolin Pastre, de 27 anos, que morreu em razão de um aneurisma cerebral. A morte encefálica foi constatada na sexta-feira, (11).

Foram doados coração, córneas, pulmões, rins, pâncreas e fígado. A cirurgia, bastante complexa, contou com equipes de cirurgiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Paulo, e levou quase seis horas para ser realizada.

Presidente da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), o intensivista José Braz Cotrim explicou que a paciente sofria de aneurisma de artéria oftálmica. Ela foi internada na quarta-feira, (09). “Fizemos todos os procedimentos necessários para reverter o quadro. Depois de constatada a morte encefálica, comunicamos a família sobre a possibilidade da doação. Em um gesto nobre, eles autorizaram. Agora, nove vidas podem ser salvas”, ressaltou o médico.

A enfermeira Regiane Sampaio, supervisora da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base, em São José do Rio Preto, reforçou a importância da doação, momento em que tantas famílias, mesmo em momento de dor, conseguem pensar no próximo. Ela lembrou que no mês de setembro é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. “Esperamos que a família tenha conforto ao saber que ajudaram tantas outras. O Setembro Verde, celebrado no próximo dia 27, é representado por estas famílias, que encontram forças para uma atitude tão nobre no pior momento de suas vidas. A eles, o nosso respeito e gratidão”, disse.

Este é o segundo procedimento de captação de órgãos no HUSD em menos de 60 dias. Para o transporte dos pulmões e pâncreas, as equipes ainda contaram com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

