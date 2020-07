Captação de Órgãos no Hospital da Unimed Pode Beneficiar Sete Pessoas

Foram 13 dias de pedidos e correntes de orações para a catanduvense Gabriela Martinez Papi, de 25 anos, que estava internada no Hospital Unimed São Domingos (HUSD) depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Amigos e familiares comentavam sobre Gabriela, seu carinho com todas as pessoas. Na sexta-feira, a paciente teve morte cerebral confirmada e homenagens foram feitas a ela. Gabriela agora salvará outras sete vidas com a doação de seus órgãos autorizada pela família. A captação foi realizada ontem.

Os órgãos doados são fígado, rins, córneas e o coração, que será processado para a utilização das válvulas cardíacas. Uma equipe de profissionais do Hospital de Base, de São José do Rio Preto, sob o comando do médico cirurgião transplantador William Duca, foi responsável pelo procedimento de retirada dos órgãos, que durou quase quatro horas.

De acordo com Duca, o fígado teve destino certo. Foi transportado para Ribeirão Preto. Os demais órgãos dependem de compatibilidade e aceitação do organismo de pacientes; o coração será transportado até Curitiba, onde passará por processamento para somente a utilização das válvulas.

Enfermeira supervisora da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base, Regiane Sampaio acompanhou a captação em Catanduva. “Estamos em busca de doadores constantemente. Sempre que evidenciamos uma possibilidade, entramos em contato com a família” disse.

O cirurgião transplantador William Duca fala sobre a importância da doação. “Sabemos que é um momento extremamente difícil para a família. Afinal, estão perdendo um ente querido. Mas, devemos levar de lição a quantidade de pessoas beneficiadas com esse ato, pessoas que sairão de uma fila de transplante, muitas vezes tão debilitadas por sessões de hemodiálise. Outros que poderão voltar a enxergar, ter qualidade de vida. É necessário aprender a encontrar, nesse momento de dor, a esperança”, lembrou.

Responsável pela UTI Adulto do HUSD, o intensivista José Braz Cotrim falou sobre o caso. “Tentamos, de todas as formas, reverter o processo, com todos os tratamentos e procedimentos necessários junto a paciente. Após todos os protocolos para a constatação da morte encefálica, a família decidiu, em um gesto nobre, pela doação de órgãos. Sabemos que, há exatos dez anos, eles já haviam perdido um filho, também muito jovem. Para nós, um caso muito especial, momento inesquecível”, disse.

Preservação

Cada órgão tem o tempo certo de isquemia aceitável, ou seja, desde a retirada até o transplante em outra pessoa. Por exemplo, o fígado deve ser transplantado em, no máximo, doze horas. Os rins podem levar até 48 horas para chegar a outro paciente; já as córneas, podem ser preservadas de 12 a 15 dias. O coração, por sua vez, deve ser transplantado em no máximo quatro horas, mas as válvulas cardíacas podem durar bem mais tempo até encontrar um paciente que precise delas.

Karla Konda

Editora Chefe

