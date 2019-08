Capoeiristas “Filhos Da Lua” Comemoram Com Doações E Muita Ginga

No dia 3 de agosto comemorou-se o dia do Capoeirista, para lembrar a data a Associação Cultural Filhos da Lua se movimentou com ação dupla fazendo seu festejo em roda, do jeito que todo capoeirista mais gosta de comemorar. No evento, eles receberam capoeiristas amigos da região, mostrando a união, força, respeito da cultura que a capoeira traz.

Segundo um dos organizadores e professor de capoeira, Paulo Ferro contou que nesta data comemorativa teve muita ginga e ao mesmo tempo acontecia a doação de roupas e acessórios gratuitos para a comunidade e familiares das crianças e adolescentes que são atendidos pelo projeto.

“O Projeto está em potencial crescimento e pretende atender a uma demanda ainda maior e com mais recursos para os seus beneficiários. Quem quiser ajudar no projeto ou ter maiores informações pode nos contatar pelos telefones (17) 992257635 ou (17) 988156074” finaliza o professor de capoeira.

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhada de música. Um dos significados da palavra capoeira refere-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. A capoeira é disputada por duas pessoas que se defrontam no meio de uma roda formada por outros capoeiristas, ao som de palmas e berimbaus. O objetivo do jogo é derrubar o adversário. O berimbau, principal instrumento que proporciona o som característico, é construído por um pedaço de pau, um pedaço de arame e uma cabaça. A base do jogo é a ginga, pois essa é uma importante forma de ataque e defesa do capoeirista. Na roda de capoeira o praticante manifesta seu conhecimento e desenvolvimento sobre a atividade.

A capoeira desenvolveu-se principalmente na Bahia e difundiu-se por vários estados, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.

A prática da capoeira trabalha a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia as tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade de movimentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local