Capítulo Juventude de Catanduva Completa 35 Anos de Fundação Neste Sábado

No sábado,dia 29, será aniversário de 35 anos de fundação do Capítulo Juventude Demolay, e com isso haverá a “reinauguração da praça Demolay”. O Demolay tem uma praça na Avenida José Nelson Machado, defronte ao posto bicão. A praça foi revitalizada e no sábado (29), será feita a sua reinauguração com as placas comemorativas novas. Um dos pilares de Ordem é a ‘Filantropia’, o trabalho social é muito importante para a ordem Demolay e sempre foi uma de nossas prioridades. Com isso, diversos projetos já foram desenvolvidos pelo capítulo, cursinho popular, reforço escolar para alunos do Barão, doações periódicas de sangue, doações periódicas de alimentos para instituições são alguns dos exemplos. A ordem é formada por jovens meninos de 12 a 21 anos. “Estivemos na câmara municipal e lá o Dr. Wilson Ribeiro de Carvalho, maçom fundador do capítulo há 35 anos, recebeu uma moção de aplausos, além disso, eu, Lucas Lazaro Tornai, e o maçom, David Carlo Yauri Caman, realizamos discursos de agradecimento pela homenagem da câmara” finalizou o jovem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local