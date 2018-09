Capitão Ferrari do Corpo de Bombeiros é Promovido a Major

O Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, José Luiz Ferrari Ferreira foi promovido a Major. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado na semana passada. Ele será transferido para atuar em São Paulo, no Gabinete do Comando do Corpo de Bombeiros, que fica no quartel central da Praça da Sé.

“A seção onde vou trabalhar trata de assuntos institucionais estratégicos, e será um grande desafio e uma grande responsabilidade pra mim”, conta ele em entrevista ao O Regional.

No total, Ferrari soma oito anos como Capitão, dos quais os últimos cinco passou em Catanduva. “Foram muitas conquistas para nossa Corporação durante esse período. A frota de viaturas foi totalmente renovada em parceria com a Prefeitura Municipal, e o Posto de Bombeiros de Catanduva hoje é um dos mais bem equipados do Estado de São Paulo. Nosso efetivo de bombeiros é muito bem treinado e presta um serviço de ótima qualidade à população. Nossa tropa realmente ama a profissão e trabalha com muito prazer em servir”, comemora o agora Major.

No período, foram várias ocorrências importantes que fazem parte da história não só de Catanduva como também de toda a região. “Como, por exemplo, a enchente em Catanduva em 2016 e os incêndios no galpão de açúcar em Santa Adélia em 2013, e na Usina de Paraíso em 2016. Todos esses atendimentos foram de alto risco e só tiveram sucesso devido à dedicação e o treinamento de nossa tropa”, explica.

Foi na enchente que Ferrari acompanhou o resgate de mais de 100 pessoas que ficaram ilhadas em diversos pontos da cidade. O incêndio do galpão de açúcar também foi outra ocorrência que chamou a atenção inclusive a nível nacional, já que o melado do açúcar passou pelo rio São Domingos e foi parar até no rio Turvo.

“Gostaria de agradecer o apoio de toda a imprensa local ao nosso trabalho e a toda população de Catanduva pelo reconhecimento de nosso esforço diário em trabalhar para servir a comunidade”, finaliza o Major.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local