Capes Encerra Inscrição Para Curso Gratuito On-Line de Estatística no Domingo

Encerra no domingo (20) a inscrição para o curso online de estatística oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As aulas são gratuitas e a distância. O curso aborda conceitos fundamentais da estatística, aspectos sobre a coleta, análise e interpretação de dados.

Estão aptos a fazer o curso estudantes de graduação, concluintes do ensino médio e estudantes matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). A carga horária é de 60 horas e a inscrição pode ser feita na plataforma virtual da Capes.

O curso de estatística é composto pelos três minicursos que abordam os temas fundamentos de estatística (“o que é a estatística?” e conceito e o método estatístico); apresentação dos dados (tabelas e séries, apresentação de dados qualitativos e apresentação de dados quantitativos) e medidas e estatística (medidas de posição e medidas de dispersão).

Ao concluírem a capacitação, os participantes receberão um certificado da Capes com a carga horária cumprida. O conteúdo, metodologia e objetivos estão disponíveis para consulta na plataforma virtual da Capes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local