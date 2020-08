Cape Press Promoverá Live Sobre Eleições 2020 Com Especialista Em Direito Eleitoral

Na terça-feira (03), às 19h, acontecerá a live “O que pode e o que não pode – Eleições 2020”, diante das eleições que estão chegando e muitos pré-candidatos ainda desconhecem as normas e regras no que diz respeito às campanhas eleitorais. Pensando nisso, a agência Cape Press Comunicação Integrada vai promover, com o advogado especialista em direito eleitoral Dr. Tadeu Ferreira. A transmissão da live será feita pelo Facebook e YouTube oficiais da Cape Press.

Com experiência de 35 anos como advogado e tendo realizado mais de 25 campanhas eleitorais em níveis estaduais e federais, o advogado Tadeu Ferreira também foi professor universitário por 17 anos, é procurador fiscal, advogado de Câmara Municipal e Comendador do Mérito Municipalista. Segundo o especialista, a live tem como principal objetivo esclarecer e pontuar as principais dúvidas acerca das novas resoluções para as eleições 2020.

“Acredito na importância de conscientizar os candidatos, bem como seus assessores, para que não cometam erros durante a campanha, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou diversas resoluções a respeito de temas como propaganda eleitoral, registro da candidatura, prestação de contas e outras questões. Essas regras são novas e extremamente importantes para o processo eleitoral”, afirma o advogado.

O advogado Tadeu Ferreira destaca que pequenos erros cometidos durante a campanha podem arruinar os planos dos candidatos nas eleições 2020. Por isso, toda a atenção é necessária com as regras eleitorais. “Como diz o ditado: não adianta ganhar e não levar. Por isso, vamos tentar traduzir para todos, de forma didática e clara, os caminhos que devem seguir para evitar multas, cassação de registro e evitando um prejuízo eleitoral e também para a própria imagem do candidato”, completa o especialista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local