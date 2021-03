Capacitação em Cooperativismo Para Agricultores Familiares do Mapa Estão Com Inscrições Abertas

Estão abertas as inscrições para agricultores familiares interessados na gestão de empreendimentos coletivos ou que desejam aprofundar os conhecimentos no tema já podem realizar a pré-inscrição para os cursos de capacitação em associativismo e cooperativismo lançados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV). Lideranças, técnicos e demais representantes do segmento da agricultura familiar também podem se inscrever.

Os cursos são gratuitos e as atividades serão realizadas de forma virtual.

A pré-inscrição pode ser feita a qualquer momento, pois, a cada mês, serão abertas novas turmas, com 100 vagas por curso.

Os inscritos que não conseguirem uma vaga imediata, ficarão no cadastro reserva e poderão ser chamados para compor as turmas seguintes. Informações sobre o período de realização das atividades estão disponíveis no site do Projeto Cooperativismo SAF/UFV. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico www.coopsafufv.com e clicar em “Agenda”.

Os cursos estão divididos em quatro módulos: Gestão de Empreendimentos Coletivos e Mercados; Governança Participativa, Redes de Sociabilidade e Meio Ambiente; Contabilidade e Finanças; e Políticas Públicas e Agricultura Familiar: Características e Mecanismos de Acesso.

A carga horária total de cada curso é de 20 horas, com duração de quatro semanas.

Os cursos ocorrem no âmbito do Projeto Cooperativismo SAF/UFV, resultado de parceria entre o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal de Viçosa, que visa contribuir para o fomento do sistema associativista e cooperativista da agricultura familiar, apresentando aos participantes conteúdos sobre gestão de em- preendimentos coletivos e acesso a políticas públicas. Outro objetivo da iniciativa é contribuir para a ampliação da renda do agricultor familiar a partir de maiores índices de produção e de produtividade. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNbO_4lygKjb9XwxN0QTGxfMGhi58JrNDVUelrWvZ-m8axcw/view form.

Ariane Pio

Da Reportagem Local