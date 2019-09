Capacitação Do Programa ‘Verdeazul’ Reúne Técnicos De 12 Cidades Em Catanduva

A Cidade Feitiço foi sede de uma capacitação que integra as atividades do Programa Município VerdeAzul. Representantes de pelo menos 12 municípios da região prestigiaram o encontro que foi realizado no Auditório Municipal Professor Edgar Antunes.

A palestra foi ministrada pelo coordenador do Programa Município Verde Azul, José Walter Figueiredo Silva, e o tema escolhido para o evento foi ‘Princípios de Poda de Árvore Urbana’. A Polícia Militar Ambiental também marcou presença na atividade.

A chefe da Divisão de Proteção Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Catanduva, Karen Morandin, ressaltou que muitas dúvidas sobre a arborização urbana e as atividades de poda foram sanadas no encontro: “Agora, o objetivo é que os representantes de cada município repassem os ensinamentos para as suas equipes de trabalho, favorecendo as atividades de rotina e de fiscalização em toda a nossa região”, complementa.

Devidos cuidados

“A fiscalização de poda e corte de árvores é realizada de forma contínua em Catanduva. As denúncias seguem com canal direto entre a população e a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 0800-772-9152 ou pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva, disponível para todos os tipos de celulares. O alerta vale para poda drástica, que ocorre quando se remove 70% do volume da copa de uma árvore ou arbusto. A prática resulta em multa. Isso porque essa mudança repentina na condição da planta causa desequilíbrio entre as superfícies da copa e a absorção de água e nutrientes, podendo levar o vegetal à morte”, finaliza uma nota oficial da prefeitura enviada ao O Regional.

Da Reportagem Local