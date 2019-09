Capacitação Da Guarda Municipal Aborda Técnicas Operacionais

Com essa finalidade de capacitar para melhor servir, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva foi envolvida em um curso de técnicas operacionais, junto a guardas de Itápolis, São José Rio Preto e Monte Alto. A qualificação foi realizada em dois módulos, no teórico e no prático. O curso foi dividido em aulas aplicadas entre segunda e terça-feira, dias 9 e 10, respectivamente.

O treinamento englobou o método Patrulhamento Preventivo Municipal Especializado, do Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos (Método PPME/CESDH). O conteúdo foi ministrado, a título de colaboração, pelo instrutor GCM Classe Especial, Ricardo Neves, de Itapecerica da Serra.

Na etapa prática, os participantes treinaram técnicas no tatame, além de simulações de ocorrências com apoio de viaturas, carros e motos, ao longo dessa terça-feira (10), na sede da GCM e no espaço da Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM). As aulas teóricas foram ministradas no auditório da Prefeitura.

“Essa é mais uma oportunidade para qualificar os guardas, unindo conhecimento técnico e preparo para agir em ocorrências dentro da normalidade e trabalho bem feito para melhor atender a população”, ressalta o comandante Luiz Carlos Larocca.

Há sete meses a GCM, aprimorou técnicas de trabalho em um curso extensivo. O treinamento teve como intuito a formação de seis novos guardas, incorporados ao pelotão via concurso público e a reciclagem de parte da equipe em atuação.

Ao total, foram cinco meses de atividades, com média de 700 horas/aula, compostas por matérias definidas conforme preconiza a grade curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Dentre as atividades exercidas, houve uma capacitação para manuseio de revólver, pistola e espingarda; controle de distúrbio civil, voltado à intervenção em casos de aglomeração; estágio nas ruas; abordagem veicular e pessoal. A cada módulo finalizado, os integrantes foram submetidos à avaliação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local