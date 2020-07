‘Capacita MEI’ Tem Vagas Para Catanduva e Inscrições Abertas

A Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) confirmou a participação de Catanduva no Capacita MEI. Os empresários e empreendedores de Catanduva podem se cadastrar e contar com mais uma ferramenta para alavancar seus negócios.

O ‘Capacita MEI’ já está com as inscrições abertas e será realizado de forma virtual, e acontecerá de 20 a 24 de julho, e será composto por lives que apresentarão temas importantes e histórias reais de quem se formalizou e progrediu dentro do seu segmento de negócio.

O projeto é da TV TEM, em parceria com o SEBRAE, que tem como objetivo levar informação aos MEIs e também para aqueles que precisam de inspirações e ideias criativas para enfrentar as dificuldades encontradas durante a pandemia do novo coronavírus e também quando ela passar.

Entre os temas abordados estão: oportunidades que a formalização proporciona, processo de emissão de nota fiscal, declaração de renda do MEI, benefícios previdenciário e canais de vendas digitais

Ao se inscrever uma única vez você terá acesso a todas as lives. No dia de cada live, o inscrito receberá um e-mail com o link para acessar o conteúdo no horário agendado. Para se inscrever no ‘Capacita MEI’ é simples, basta clicar no link abaixo: https://sebrae.contatosebraesp.com.br/capacitamei.

