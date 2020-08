Cantores Jayne e Gil Faimer Vão Promover Live em Prol da APAE Catanduva

Conhecida como “rainha dos caminhoneiros”, a cantora Jayne, ao lado de Gil Faimer, participarão de uma live solidária nessa sexta-feira, dia 07 de agosto, em prol da APAE de Catanduva. A apresentação será feita pela jornalista Gislaine Sampaio e Rafael Ranolfi a partir das 20 horas.

De acordo com Maura Guerreiro, diretora da instituição, a live irá ajudar a angariar fundos para a manutenção das atividades, já que o isolamento social tem prejudicado a realização dos eventos de maneira tradicional. “Todo o montante arrecadado nos ajudará a dar continuidade a realização dos projetos da APAE”, explicou.

Para assistir, basta acessar o canal da Jayne no Youtube no endereço https://www.youtube.com/user/cantorajayne ou acompanhar a transmissão pela página do Facebook Catanduva Rodeo Festival, parceiro desta iniciativa. Quem quiser contribuir pode fazer a sua doação pelo whatsapp (17) 99263-3525, realizar uma transferência para a conta da APAE no Banco Santander, C/C 13001969-6, Ag: 0003, CNPJ: 47.079.827/0001-04 ou ainda através do QR Code que será divulgado durante a live.

“Quero aproveitar para agradecer as empresas de Catanduva e região que contribuíram não apenas para a realização do evento, mas também com doações que certamente nos ajudarão de maneira expressiva durante esse período de pandemia”, completou Maura.

A APAE de Catanduva possui 97 funcionários e atende 350 alunos, sendo 230 de Catanduva e 120 de 15 cidades da região. A unidade possui caráter totalmente assistencial e filantrópico. Proporciona às pessoas com necessidades especiais condições para o desenvolvimento do seu potencial incentivando sua inclusão, participação e realização pessoal na sociedade envolvendo também as famílias dos assistidos através de orientação, fortalecimento do vínculo e laços de solidariedade.

Além da escola de educação especial no ensino infantil, fundamental, profissionalizante e atendimento de equipe interdisciplinar. A APAE também oferece gratuitamente aulas de informática, música, dança e hidroterapia. Possui funcionários especializados para a realização de atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológica, psicologia, neurologia, psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia, enfermaria, centro de convivência, escola de educação especial, coral e atividades complementares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook