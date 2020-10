Cantora Catanduvense Participará De Concurso Musical Do Compositor Cleverson Luiz

A cantora catanduvense Quésia Neves participará no próximo sábado (17), do concurso musical lançado pelo compositor Cleverson Luiz, no Bar Templo, em São Paulo. Essa será a segunda eliminatória da disputa e, se classificada, a catanduvense disputará a fase final da competição.

A transmissão da eliminatória será feita ao vivo pelas redes sociais, @cleversonluizoficial e @bartemplo, a partir das 19 horas.

Se Quésia for a ganhadora do concurso terá como prêmio o direito de gravar a canção e usá-la como a sua música de trabalho.

A cantora catanduvense apresenta uma voz marcante, tem como estilo musical o samba e a música popular brasileira, além de transitar pela bossa nova e o pagode. “Eu estou muito feliz com essa possibilidade de cantar ao vivo no Bar Templo, ao lado do Cleverson e mostrar a minha voz para os amantes do estilo. Tenho certeza que isso trará uma visibilidade muito grande para meu nome no cenário do samba, e também exaltará o nome da nossa cidade que tanto amo”, disse Quésia.

Quésia Neves iníciou sua carreira profissional como cantora em 2019. Antes disso, a catanduvense se apresentava apenas em corais de igreja. Posteriormente começou a se apresentar como backing vocal em alguns grupos de pagode de Catanduva. Em 2019, Quésia participou do quadro Dez ou Mil, no Programa do Ratinho, quando ganhou o prêmio máximo e chamou a atenção dos jurados. Em fevereiro 2020 lançou carreira solo e passou a ser agenciada pela CMX Música & Entretenimento e JP Produção e Arte.

O concurso musical surgiu após Cleverson Luiz compor a canção “Acabou”, decidir lançar uma competição onde as participantes deveriam enviar um vídeo cantando a música. Depois da análise preliminar dos vídeos, quatro cantoras foram selecionadas, dentre elas, Quésia Neves. Cleverson Luiz é considerado referência no mundo do samba.

Karla Konda

Editora Chefe