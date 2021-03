Cantora Catanduvense Lança EP Autoral Com Participação do Saxofonista do Roupa Nova

A cantora catanduvense Vivi Sanchez lança seu primeiro EP autoral, denominado Sobrevivo, por meio de duas lives transmitidas pelo seu Facebook (facebook.com/vivisanchezcantora), nos dias 13 e 14 de março (sábado e domingo), às 19h.

De acordo com Vivi, o lançamento contará com a participação especial de Zé Canuto, saxofonista do Roupa Nova, que também já acompanhou artistas como Rita Lee, Cássia Eller, Barão Vermelho, Titãs, Caetano Veloso e Chico Buarque, dentre outros. Conforme explica, Sobrevivo é uma obra conceitual com letras que se associam e remetem ao ciclo vivenciado por um único personagem. Veja, a seguir, características de cada faixa:

Todas as músicas carregam a marca das influências de Vivi – Rock, Blues e Soul Music. Além disso, o álbum foi gravado no RF Studio.

“ Elton Ricardo foi o responsável pela produção, masterização e mixagem. Ele também produziu a foto da capa e tocou piano em todas as músicas. O Elton é muito competente, já produziu diversos artistas e trilhas sonoras para TV. Sua genialidade foi fundamental para chegar ao resultado que eu queria”, elogia.

Vivi ressalta a participação do músico e compositor Marcelo Forte, seu marido, que tocou violão e guitarra em todas as faixas e explica que a concretização do projeto foi viável graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, voltados à produção de arte e cultura. “Só tenho a agradecer ao meu amigo e produtor João Paulo Santos, que me estimulou a me inscrever e também à Cris Anovazzi, que era secretária de Cultura no ano passado e não mediu esforços para buscar esse incentivo para os artistas catanduvenses”.

Vivi Sanchez no cenário musical de Catanduva e região – Vivi Sanchez começou a cantar aos 16 anos como vocalista de bandas de baile, sendo frequentemente convidada para se apresentar em casamentos e outros eventos. Entre os 18 e 28 anos, foi vocalista de diversas bandas de Rock.

Ariane Pio

Da Reportagem Local