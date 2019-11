Cantata de Natal promovida pelo Colegião contou com a participação de 300 alunos

Na noite de ontem (29), os alunos do Colégio Ressurreição Nossa Senhora do Calvário, realizaram uma Cantata de Natal. Cerca de 300 alunos cantaram músicas natalinas em forma de coral, assistidas por um grande público formado por parentes e amigos da instituição, assim como pelos pais dos estudantes.

De acordo com José Jorge Ribeiro Meirelles, assessor da direção, esse foi o segundo ano da apresentação e o evento possui o intuito de despertar o espírito natalino. “Este é o segundo ano que nos reunimos para realizar a Cantata de Natal e ficamos felizes vendo a participação dos alunos, professores e pais. O cenário e os enfeites de Natal, assim como o repertório das músicas são um convite para todos entrarem no clima de alegre espera pela vinda do menino Jesus”, comentou.

A Cantata teve como tema “Que Haja Paz na Terra!”. Para a realização do projeto, atuaram alunos dos diferentes níveis de ensino do colégio, Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O evento visa promover um momento artístico no ambiente escolar que possibilite a preparação para a celebração do verdadeiro sentido do Natal, através das artes de cantar, dançar e interpretar, além de evangelizar por meio das artes, valorizar o talento de educandos e educadores por meio das apresentações e fortalecer os laços entre escola e família.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local