Candidatos se ‘Enfrentam’ Nesta Segunda-Feira no Debate VOX/ O Regional

Os quatro candidatos a prefeito de Catanduva nesta eleição municipal se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h30, no debate promovido pela VOX FM, Jornal O Regional e Netflex. Beth Sahão do PT, Padre Osvaldo do PSDB, Ricardo Rebelato, do PP, Roberto Cacciari do Cidadania respondem a perguntas de dois convidados, da população e dos adversários.

O evento vai marcar história em Catanduva, não só com a colaboração com a democracia, mas também terá como destaque a tecnologia. A transmissão do evento começa antes. Com apresentação de toda a estrutura, a equipe de trabalho, a chegada dos candidatos. Os eleitores poderão acompanhar todo o debate, ao vivo, pelas redes sociais, pela VOX FM, pelo canal 2.1 da Netflex.

Toda a estrutura como telões, som, ficaram por conta de Fernando Júnior. “Não vamos revelar todos os detalhes para não estragar a surpresa. Mas o que podemos dizer é que além da importância de conhecermos as propostas dos candidatos, o debate será cheio de recursos tecnológicos”, disse.

A possibilidade de mudança de clima também foi pensada para que eleitores que forem assistir ao debate no telão possam acompanhar tranquilamente. Isso porque o telão estará instalado em uma área coberta, em frente à Associação Comercial e Empresarial de Catanduva. Para se ter uma ideia, de acordo com Juninho, o telão tem quatro metros de largura por três metros de altura. “Com a mesma tecnologia utilizada nos painéis das arenas de Copa do Mundo. Teremos ainda cenário interativo, um piso especial. As pessoas vão se surpreender. Um investimento em tecnologia sem precedentes”.

Não menos importante, todas as medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavirus serão tomadas. O distanciamento entre os candidatos, entre participantes, além da disponibilização de álcool gel e aferição de temperatura.

Regulamento

do Debate

Primeiro bloco:

Dois convidados farão duas perguntas, uma para cada candidato escolhido e indicam outro candidato para comentário.

Os quatro prefeituráveis responderão perguntas e terão dois minutos para resposta e um minuto para o comentário.

Segundo bloco:

No segundo bloco, candidatos responderão a perguntas gravadas por moradores da cidade. Cada candidato, seguindo ordem de sorteio realizada anteriormente, responderá a uma pergunta de moradores. O tempo para pergunta será de 30 segundos, o candidato terá dois minutos para resposta.

Terceiro bloco:

Nessa etapa, os candidatos fazem uma pergunta para cada um dos adversários. O tema é livre. Somente não são permitidas perguntas pessoais ou que tenha ofensa a qualquer um dos candidatos. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta e indicar quem responderá. Para quem a pergunta for direcionada, serão dois minutos de resposta e um minuto para réplica.

Último bloco:

E por fim, seguindo a ordem do sorteio fazem suas considerações finais. O tempo é de dois minutos.

Sorteio

A ordem para a resposta de perguntas e também elaboração de questões aos adversários foi definida por meio de sorteio realizado no último dia 04. Padre Osvaldo será o primeiro, Roberto Cacciari o segundo, Beth Sahão, terceira e Ricardo Rebelato o quarto a responder e fazer questionamentos.

Karla Konda

Editora Chefe