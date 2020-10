Candidatos Cumprem Agenda de Campanha no Centro da Cidade

OCandidatos à prefeitura de Catanduva cumpriram agenda de campanha neste sábado e lotaram as principais ruas da cidade de correligionários com entrega de santinhos e bandeiras.

O postulante ao cargo de prefeito pelo PSDB, Padre Osvaldo desceu a rua Brasil a pé, em passeata na companhia de representantes de partido, candidatos a vereadores e o vice Cláudio Romagnoli.

O candidato pelo Progressistas, Ricardo Rebelato, optou pela carreata e circulou, além da rua Brasil, outras vias centrais e também dos bairros.

Beth Sahão apesar de estar em isolamento domiciliar depois de testar positivo para a Covid-19, enviou uma grande equipe de correligionários para o centro da cidade. Bandeiras, carros de som trafegaram pelas principais ruas e disputavam espaço nas esquinas com os materiais dos demais candidatos.

Roberto Cacciari, internado depois de passar um cateterismo, também enviou equipe às ruas. Mas foi aos bairros, com panfletagem.

Karla Konda

Editora Chefe