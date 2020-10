Candidatos com Nomes Inusitados Para Eleição Deste Ano

Candidatos com nomes inusitados sempre aparecem nas campanhas eleitorais. Em Catanduva não seria diferente. Há mais de 10 nomes que serão incluídos nas urnas que sugerem a apelidos que vão de frutas, personagens e animais. Acrescenta-se ainda aqueles que utilizam suas profissões para distinguir dos demais candidatos.

No portal do TSE do DivulgaCand, encontramos Cafu, Capitão do Ferro Velho, Docinho, Chacrinha e tantos outros.

Muitas pessoas são conhecidas por um sobrenome, apelido, pelo nome agregado a um local ou profissão. Para maior divulgação de uma candidatura alguns candidatos utilizam a estratégia para angariar votos. Não há nenhuma ilegalidade e a legislação permite a variação nominal, tanto para os candidatos a cargos majoritários quanto para proporcionais.

Com a utilização da urna eletrônica o nome abreviado ou a maneira como o candidato é conhecido não deixa de ser interessante para a divulgação da candidatura nas ruas, mas pouca influência apresenta na hora de votar porque para votar o eleitor terá que digitar o número com o qual o candidato foi registrado e para confirmar o voto o recurso mais utilizado é a foto que aparece na tela da urna eletrônica.

Em função da irreverência de alguns candidatos e do desejo de outros se apresentarem com o nome de artistas ou de pessoas famosas, alguns juízes não aceitam essas opções. Embora os pedidos de registro de candidaturas ainda não tenham sido julgados o Tribunal Superior Eleitoral, no sistema de divulgação de candidaturas pela Internet coloca a opção de nome indicada pelo candidato. Alguns utilizam opções já conhecidas da população.

Temos nessa eleição uma Gata da Pizzaria, o Goiabinha, Le Moranguinho, o Nenê Kachorrão, Roni Bença, Sandra amiga do povo, o Zé Trovão. Tem ainda aqueles que usam suas profissões, professores são 19, por exemplo.

Temos nessa eleição quem trabalhe em Funerária, no mercadinho, no Ferro Velho, como bombeiro, com distribuidora de água mineral, dentista, psicólogo, pedreiro, na Farmácia, da lojinha, na feira, como poeta e outros.

Candidatos também que se identificam pelo bairro como Manezinho do Imperial, Regiane do Pachá.

Karla Konda

Editora Chefe