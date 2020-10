Candidatos Apresentam Propostas Em Encontro Intersindical

Candidatos desta eleição em Catanduva apresentaram suas propostas para seus governos em encontro intersindical realizado na tarde de ontem. A sabatina teve início às 14 horas e, cada um dos postulantes teve a oportunidade de demonstrar suas ideias e os propósitos caso sejam eleitos.

De acordo com Marcelo Araújo, presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, o encontro foi importante para apresentar a boa parte dos sindicatos, que representam todas as categorias existentes em Catanduva o que cada um dos candidatos tem a oferecer caso seja eleito.

Beth Sahão foi a primeira participante. Em entrevista comentou sobre a situação financeira da prefeita, pagamento do dissídio dos servidores e situação do Imes Catanduva. “Primeiro temos de cortar todo e qualquer tipo de desperdício. Segundo, revisar os salários que a prefeitura tem. Precisamos estabelecer um teto. Ajustar nisso. Só ai teríamos uma economia boa. Ter foco. Porque senão vamos gastar em coisas desnecessárias. Quando você começa direcionar com critério e planejamento, investe melhor. Estadualizar a Fafica é uma luta desde 2003. Não é uma tarefa fácil. O governo não aumentou repasses para Unesp e ela não tem condição de assumir mais uma unidade. Mas a Fafica tem soluções, com novos cursos, parcerias importantes, com atenção. Hoje a prefeitura sequer manda capinar lá dentro”. Para o pagamento do dissidio Beth indica duas possíveis alternativas. “Fazer escalonamento iniciando pelos níveis mais baixos que são aqueles sufocados em seus salários e gradualmente até chegar ao nível mais alto ou então estabelecer um valor padrão e ir pagando todos os meses. Não da para pagar duma vez”.

Padre Osvaldo foi o segundo a participar. Falou sobre a Superintendencia de Água e Esgoto. “Para Saec vamos fazer com que esses recursos sejam distribuídos em favor do município, será possível que determinadas taxas sejam menores e tarifas sociais para renda baixa sejam garantidos. Dissídio tem de pagar. Como pagar é uma outra questão. Fazendo um fundo, buscando receitas e a partir dessa receita ir pagando ou Fazer um parcelamento de forma conjunta que a prefeitura tenha condições de arcar. Ou financiamentos junto ao setor privado”.

Sobre a Fafica afirmou: “A Fafica na situação em que se encontra não sobrevive. O caminho seria fazer uma cessão para um órgão competente que trabalhe no processo, os funcionários, os cursos e que mantenha a qualidade de ensino”.

Ricardo Rebelato foi o terceiro participante. “Eu sou um homem de poucas palavras, sou mais de fazer, não tenho muito costume de falar em público. Mas quero arregaçar as mangas, trabalhar e fazer as coisas. Não tenho especialidade em fazer discurso, mas tenho competência para o trabalho. Dentre os meus projetos está a complementação de obras no São Domingos, mas de forma que não agrida o meio ambiente”.

Sobre o dissídio também comentou: “Se tem uma condenação, tem de ser respeitada. Enxugando a máquina pública, tem de estudar a viabilidade de pagamento desses funcionários”.

Por fim, a presença de Roberto Cacciari. Ele falou sobre o dissídio. “Negociação. De um lado você tem a dívida, do outro o funcionário que tem direito e necessidade. Eu sou consciente da dívida e vou sentar com os funcionários e ter um plano para os funcionários. Choque de realidade”. “Qualquer catanduvense sabe os problemas que Catanduva tem. Sabe dos R$ 40 milhões de dívidas com o IPMC e como equacionar isso? ai vai da capacidade do gestor, ai entra a palavra capacidade. Quem não tem capacidade, esquece não passe nem na calçada da prefeitura.

Karla Konda

Editora Chefe