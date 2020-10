Candidatos à Prefeitura Comentam Sobre Possível Fechamento do Frente Cidadã

Os candidatos à prefeitura de Catanduva comentaram ontem sobre o possível fechamento do programa Frente Cidadã, que atualmente mantém cerca de 200 trabalhadores. Nesta semana, o governo municipal encaminhou projeto ao Legislativo visando encerrar o programa, depois de solicitação do Ministério Público.

O candidato Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, do PSDB, afirmou: “É lamentável que 200 pessoas fiquem desempregadas. Esse quadro se agrava neste período de pandemia que estamos passando. Respeito o posicionamento da promotoria pública, porém, reconheço o alcance social do projeto Frente Cidadã. Acredito que seja necessário melhorar as condições de trabalho, o processo de escolha. Como padre implantei diversos projetos sociais e no meu governo iremos criar mais programas que minimizem o desemprego e tragam mais dignidade, oportunidade e qualificação”.

Ricardo Rebelato, do Progressita, também se posicionou: “A forma com que o programa Frente Cidadã foi conduzido ao longo dos anos levou a esse desfecho, mas a lei de criação é viável e constitucional. As frentes de trabalho são importantes para o sustento de centenas de famílias e, sobretudo, para a qualificação profissional. É um reforço importante, também, para os setores da Prefeitura, em que essas pessoas podem trabalhar e aprender. Mas toda essa sistemática precisa funcionar bem. Quando eleito, nossa equipe estudará um novo projeto para substituir o Frente Cidadã, com critérios mais justos e rígidos”, disse.

O candidato pelo Cidadania, Roberto Cacciari afirmou que pretende rever, caso seja eleito. “Eu vejo com muita tristeza o fechamento do Frente Cidadã, mesmo porque abria a oportunidade para muitos desempregados terem uma renda e poderem trabalhar. Vamos rever essa situação e ver a possibilidade de fazer um programa semelhante que se enquadre dentro da lei, que possa favorecer o desempregado e ao mesmo tempo cumpra a Legislação. Nós não discutimos a lei, tem de ser cumprida, mas temos de trabalhar para alternativas, para esses que não poderão participar do Frente Cidadã”, afirmou.

A candidata Beth Sahão, do PT, também foi questionada, mas não encaminhou sua opinião até o fechamento da edição.

Karla Konda

Editora Chefe