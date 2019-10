Câncer De Mama Também Ocorre Em Animais Domésticos

Nos últimos anos muitos cães e gatos estão sujeitos a câncer de mama, segundo dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o câncer de mama possui alta incidência em animais de estimação. Cerca de 45% das cadelas e 30% das gatas desenvolvem tumores mamários, sendo que 85% apresentam comportamento maligno. Mas ainda muita gente não sabe que os animais passam pelo mesmo problema de câncer como nos humanos e também sofrem com o tumor nas mamárias (neoplasias).

Segundo o veterinário João Marcos Estoldi, a cada dia que passa os animais de estimação estão vivendo por mais tempo, comendo rações com conservantes e, também, estão expostos à poluição do meio ambiente. Devido à soma desses fatores, os animais estão mais sujeitos a desenvolverem neoplasias.

Os tumores mamários são muito mais comuns em cães e gatos, mas outros animais também podem desenvolver a doença. O tumor de mama é o segundo mais comum em cães e o mais comum em cadelas. Acometem, no geral, animais mais velhos (com cerca de 10 anos de idade), de preferência em animais que possuem todo o seu aparelho reprodutivo (inteiros) e animais que foram castrados após numerosos cios. Não há uma preferência por raça, todas estão sujeitas a esta neoplasia.

O veterinário explica que o tratamento dos tumores de mama é cirúrgico, ou seja, a extração cirúrgica das mamas. Outra modalidade terapêutica é a quimioterapia pré ou pós cirúrgica e a utilização de alguns medicamentos anti-inflamatórios. Os veterinários recomendam que, vez ou outra, o dono posicione o bicho de barriga para cima e apalpe as mamas para verificar a presença de nódulos ou qualquer aumento de volume na região. Além disso, é preciso ficar atento em relação ao aparecimento de lesões, que podem ser únicas ou múltiplas. Os tumores têm diferentes tamanhos, variando de milímetros a vários centímetros, e acometem uma ou mais glândulas. Caso identifique algo anormal, é fundamental levar o pet para fazer um exame aprofundado. Quanto antes for realizado o diagnóstico, maior a chance de cura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local