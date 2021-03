Canção Nova Realiza Encontro Sobre São José Com Programação Online

O Acampamento “Glorioso São José da Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), será realizado a partir de amanhã (19), e vai até o dia de São José, que é domingo (21),”. Segundo a programação será um fim de semana de intensa programação online com palestras, Noite Oracional, Adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e cânticos, com o Ministério de Música Canção Nova.

Devido à pandemia de Covid-19, o encontro acontece sem a presença de público. As atividades programadas serão transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Participam do Acampamento “Glorioso São José” os sacerdotes da Canção Nova Adriano Zandoná, Edmilson Lopes e Wagner Ferreira; o Diácono Leonardo Ribeiro; os seminaristas José Dimas e Willian Guimarães; e os missionários Ricardo Ida, Fagner Mendonça, Antonieta Sales e Vera Lúcia Reis.

O encontro faz parte das comemorações do “Ano de São José”, proclamado em 08 de dezembro de 2020 pelo Papa Francisco, com a Carta Apostólica Patris Corde (Com Pai), e que segue até 08 de dezembro de 2021, concedendo indulgência plenária a quem participar de suas celebrações.

A programação completa está disponível no link: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-glorioso-sao-jose/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local