Canavicultor De SP Adotar Uma Nova Variedade De Cana Que Aumenta A Produtividade

O canavicultor irá conseguir antecipar em quatro anos a adoção de uma nova variedade de cana-de-açúcar, que pode proporcionar um aumento de produtividade de 20% em relação à variedade antiga. Esse salto decorre apenas da renovação da variedade plantada. Porém, esse ganho vem sendo acelerado quando a instalação do canavial é feita por meio do uso do sistema de Mudas Pré-Brotadas (MPB) associado ao sistema de MEIOSI.

Essa condição benéfica está mudando a vida do produtor de cana, não só pelo incremento na produtividade. Há também o ganho proporcionado pelo combo tecnológico MPB + MEIOSI, que torna o produtor independente em relação à escolha da variedade e à produção de mudas dessas novas variedades, mais adequadas ao seu nicho de produção.

Desenvolvido pelo Instituto Agronômico (IAC), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o MPB mudou o modo de plantar cana no Brasil e está em várias regiões do país.

Esses ganhos foram revelados pelo pesquisador do IAC Marcos Guimarães de Andrade Landell durante a live sobre Inovações em Cana-de-açúcar, promovida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 16 de julho, com a presença de especialistas de várias instituições do setor sucroenergético.

Além de ampliar a produtividade, as variedades novas, normalmente, têm maiores taxas de multiplicação, o que dilui o custo da muda. Esses novos materiais promovem outros ganhos, decorrentes da combinação entre MPB e MEIOSI. Por exemplo, o canavicultor pode se limitar a comprar mudas pré-brotadas para plantar apenas cerca de 8% da área de seu canavial.

Os 8% de área irão produzir, em seis meses, as mudas suficientes para instalar o canavial total. Esse é um dos acontecimentos pós-lançamento do MPB, feito em 2011-12 pelo IAC.

Segundo Landell, quando o canavicultor não dispunha dessas tecnologias, ele se via obrigado a comprar as mudas das usinas, que têm realidades diferentes e, portanto, muitas vezes, fazem escolhas distintas daquelas que melhor atendem ao produtor de cana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook