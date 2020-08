Canal No Youtube “Dica De Saúde” Da Unimed Catanduva Ganha Novo Formato

O “Dica de Saúde” no YouTube da Unimed Catanduva completa três anos neste mês e como forma de presentear o projeto, um novo formato foi desenvolvido para os interessados em navegar em mais conhecimentos através da rede social.

Agora o canal conta com uma abertura mais moderna e dinâmica, os conteúdos serão mais abrangentes, com ilustrações e imagens que complementam as orientações.

Os temas serão atuais, mas seu conteúdo poderá ser acessado e válido para qualquer período.

Idealizado pelo departamento de Comunicação e Marketing, o projeto teve sua primeira publicação em 14 de agosto. Desde o seu início, já foram contabilizados 139 vídeos e mais de 30 mil visualizações no canal do YouTube da Unimed Catanduva.

Inclusive, o primeiro vídeo também deu as boas-vindas ao canal da operadora no YouTube, que teve início naquela mesma data, em 2017. Médicos cooperados e profissionais da saúde trouxeram temas relevantes e curiosidades para todos os públicos. Em 2020, novos temas vão manter o canal e o projeto ainda mais completo para ser acessado pelos usuários e seguidores.

“A demanda em vídeo tem crescido nos últimos tempos. O departamento tem se adaptado e se reinventado para oferecer vídeos mais objetivos para os nossos espectadores nas redes sociais”, disse o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus Schuerewegen.

Os novos vídeos serão publicados quinzenalmente, sempre no início da semana, no YouTube, www.youtube.com/UnimedCatanduvaOficial. Em números, o canal do YouTube conta com mais de 34 mil visualizações e 509 seguidores.

Os vídeos também podem ser assistidos nas fanpages da Unimed Catanduva no Facebook (facebook.com/unimedcatanduva) e no Instagram (instagram.com/unimedcatanduva), onde são postados simultaneamente.

