Campeonato de Tiro em Prol de Criança Com Malformação Congênita Será no Sábado

O Clube de Tiro Rebelato vai promover neste final de semana um campeonato solidário em prol de Yago Arieta, uma criança de 4 anos de idade, que sofre de uma malformação congênita da coluna vertebral. Desde 25 de Novembro de 2019, a família iniciou uma campanha nas redes sociais para tentar arrecadar R$80 mil para que a criança possa realizar o procedimento no Paraguai.

O campeonato será dividido em duas categorias: iniciantes e overall. O evento será realizado no sábado (27), das 9h às 18h, e também no domingo (28), das 10h às 12h30. Todo o valor arrecadado será repassado à família de Yago.

As inscrições para o campeonato já estão abertas e custam R$30,00. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (17)99783-7752.

A doença

A mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida aberta, é uma malformação congênita da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão expostas. Acontece entre 18 e 21 dias de gestação e é o defeito do tubo neural mais comum, ocorrendo em 1 a 10 a cada 1000 nascimentos.

A cirurgia para mielomeningocele normalmente é feita nas primeiras 48 horas após o nascimento por meio da realização de uma cirurgia para fechar a coluna vertebral e proteger a medula, evitando infecções ou lesões graves que podem colocar em risco a vida do bebê.

Além disso, a maioria dos bebês com mielomeningocele também podem desenvolver hidrocefalia, que é um problema no qual existe acúmulo excessivo de líquido dentro do crânio e, por isso, pode ser necessário fazer uma nova cirurgia para colocar um sistema de drenagem.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local