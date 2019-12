Campeonato Aberto Interestadual De Artes Marciais Mostra Muito Talento

O Ginásio do Gavioli foi palco das lutas do Campeonato Aberto Interestadual de Artes Marciais, no sábado (30) e no domingo (01). A organização responsável do Mestre Averaldo Alves de Oliveira.

Na programação inicial, cada luta valeu o cinturão e a quadra do ginásio se transformou em ringue. O show de artes marciais teve 20 provas disputadas entre crianças, desde sete anos, até adultos, de 44 anos, nas categorias individuais e em duplas. A maior parte dos atletas eram de Catanduva. Segundo o mestre Averaldo, o esquema tático, as competições foram realizadas de dois rounds de 03’30” cada.

Além disso, Averaldo disse que teve um carinho especial em produzir as lutas de sábado, ele contratou um DJ com muitas luzes para dar um ar de lutas do MMA para que seus alunos vivenciassem uma experiência de como são as lutas e de se sentirem um atleta importante. As premiações também teve carinho especial, os cinturões vieram do Rio de Janeiro, medalha do Rio Grande do Sul e os troféus da cidade de Ribeirão Preto. O mestre ainda ressaltou a importância do evento que é realizado uma vez por ano, os cinturões foram entregues para as categorias infantil, juvenil e adulto.

O evento continuou no domingo (01), com equipes da cidade e de outros municípios paulistas, dentre eles Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Nos confrontos, os atletas colocaram suas habilidades à prova nas diversas modalidades: toi-cha, fórmulas mãos e armas, comb.ponto, cassetete, exibições-briga de galo. Os combates tiveram a participação de até cinco lutadores. Nesse dia os atletas ganharam medalhas e troféus. Em certo momento teve uma apresentação especial de Formulas ou Nan kuan como é conhecido na China.

Averaldo termina contando que faz o trabalho com as crianças a 17 anos de forma gratuita para estimular o esporte como forma de disciplina, força e coragem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local