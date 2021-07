CAMPANHA: Vacinação contra Influenza em Catanduva é ampliada para toda a população

A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizadas 8 mil doses.

Para quem faz parte do público-alvo e ainda não foi se vacinar, o Ministério da Saúde reforça a importância de se proteger contra a gripe. A escolha dos grupos prioritários considera as pessoas que podem desenvolver formas mais graves da doença e a preocupação é ainda maior no inverno.

Fazem parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

O atendimento nas Unidades de Saúde dos bairros é feito de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Covid-19

Como as campanhas de vacinação da gripe e da Covid-19 estão ocorrendo ao mesmo tempo, a orientação do Ministério da Saúde é para que a vacinação contra o novo coronavírus seja direcionada aos grupos prioritários.

Assim, a população-alvo da vacinação contra gripe e que ainda não recebeu doses contra a Covid-19 deve receber antes a vacina contra o vírus e fazer o agendamento da aplicação da vacina influenza, respeitando intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

Myllayne Lima

Da Reportagem