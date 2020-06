Campanha “Todos Pela Vida” Busca Voluntários Para Cadastro De Medula Óssea

O Grêmio Novorizontino, em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva e a Santa Casa de Novo Horizonte, irá realizar a campanha de cadastro de Medula Óssea. O evento está marcado para dia 20 de junho, das 8h às 13h no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Segundo os organizadores, o objetivo da campanha é ajudar as pessoas que estão com leucemia e aguardam na fila um possível doador de medula óssea. A campanha amplia exponencialmente as chances de quem espera na fila por um doador.

Uma delas é a garotinha Maria Julia (Maju), que tem apenas oito anos de idade e está em busca de um doador compatível.

“Nossa campanha visa ampliar o número de voluntários cadastrados no REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), não só para que a Maju encontre um doador, mas para ampliar essa rede de possíveis doadores em todo o Brasil, pois o cadastro vale para todo o país”, explica Genilson da Rocha Santos, presidente do Grêmio.

Como vai funcionar em tempos de pandemia? Uma equipe do Hemonúcleo de Catanduva virá até o Estádio Jorge Ismael de Biasi no dia 20 de junho, e fará o atendimento das 8h às 13 horas. Haverá todos os procedimentos de segurança, distanciamento e isolamento preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estão sendo observados de modo a preservar a saúde e integridade dos possíveis doadores.

“O procedimento é simples e esperamos que um grande número de pessoas atenda ao nosso convite”, finalizou Genilson.

Depois da doação, seja ela em Novo Horizonte, ou em qualquer outra cidade do país, poste uma foto nas redes sociais usando a #JogadaDoBem, e mobilize mais pessoas a doar também.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

