Campanha “Plantando Sorrisos” é Realizada Pela Polícia Ambiental

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental, que abrange Catanduva, está realizando a 3ª Edição da campanha socioambiental “Plantando Sorrisos”.

Esta edição tem como objetivo contribuir com a restauração, num primeiro momento, da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, atingida por um incêndio de grandes proporções, concomitantemente objetivando a arrecadação de presentes para distribuição a crianças carentes no período natalício.

As ações estão sendo viabilizadas por meio de parcerias com o setor público e privado e representam, sobretudo, medidas concretas destinadas a restauração das áreas queimadas.

As entidades beneficiadas com a entrega dos presentes passarão por criteriosa escolha, com participação de representatividade civil. Cada brinquedo doado às crianças representará mudas que serão plantadas.

Além disso, neste ano tiveram a ideia de fazer um sorrisômetro. Através dele todos poderão acompanhar a quantidade de brinquedos arrecadados e, paralelamente, a quantidade de mudas que serão replantadas. “Façam parte dessa corrente, tragam um brinquedo novo na sede do 4º BPAmb, que publicaremos em nossas redes sociais. Acompanhem nossa jornada onde todos ganham, a natureza, as crianças carentes e quem doa, pois estará contribuindo para um mundo melhor.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local