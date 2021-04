Campanha Páscoa Solidária Distribui 70 Cestas Para Famílias carentes

Com o tema “Seja um coelho amigo por amor”, o estúdio de fotografia de Catanduva Coliseu Studium, promoveu a primeira edição da Páscoa Solidária. O objetivo da campanha é ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, que foram afetadas pela pandemia da Covid-19.

Foram confeccionadas 70 cestas. Cada uma contém arroz, macarrão, molho de tomate, sardinhas, óleo, refrigerante e bombom. “Fez um ano que todos os eventos que trabalho foram cancelados. Ano passado no meu aniversário já tinha feito isso, pedindo cestas ao invés de presente. Agora quero fazer essa cesta almoço de páscoa. Eu mesmo tenho amigos com crianças pequenas que perderam o emprego é um jeitinho de amenizar”, destacou Márcio Costa, idealizador do projeto e proprietário do Coliseu Studium.

Os alimentos serão destinados às famílias com crianças. “São 60 nomes de amigos respectivas famílias, teve até anônimo doando. Muitos doaram alimentos separados. Eu agradeço a todos que ajudaram com certeza fizeram a páscoa de 70 famílias mais feliz”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local