Campanha Para Troca De Óleo Usado Em Marapoama Supera Expectativas

A campanha em prol da troca de óleo de cozinha usado por óleo novo, que foi lançada pela Coordenadoria de Meio Ambiente de Marapoama, completa dois anos e meio neste mês de dezembro. O trabalho é feito no intuito de conscientização e, durante o período, foram 5.891 litros de óleo de cozinha usado foram arrecadados, tendo seu descarte efetuado de forma correta.

No mês passado, novembro, foram arrecadados 480 litros de óleo usado e, em um acumulado dos 11 primeiros meses desse ano, foram 3.453. A previsão, de acordo com a responsável pelo Setor de Meio Ambiente, Sônia Scaldelai, é que esse ano de 2019 tenha um aumento de mais de 100% na arrecadação em relação a 2018, quando foram arrecadados 1.883 litros de óleo usado.

“Nossa meta eram de uma arrecadação de 2.500 litros de óleo usado esse ano de 2019 e, sendo atingida, pensaríamos um número maior para 2020, que deveria chegar a uns três mil litros. Agora vamos ter que repensar um número bem maior”, comemorou Sônia, ao destacar que o mutirão feito pelas ruas da cidade, a fim de conscientizar e recolher o óleo usado, foi o principal motivo para o aumento. “O mutirão incentiva as pessoas e isso é muito bom, porque um conscientizado vai conscientizando os outros sobre os riscos de poluição da água”.

“De acordo com as pesquisas, com um litro de óleo é possível contaminar um milhão de litros de água, impedindo a troca de oxigênio e matando várias plantas, peixes e microrganismos, além de que se jogado na pia, danifica a instalação hidráulica e entope as tubulações, obstruindo galerias de esgotos e bocas de lobo, além de impermeabilizar o solo, contribuindo para as enchentes”, diz a informação oficial divulgada pela Prefeitura de Marapoama.

O prefeito do município, Márcio Perpetuo Augusto (SD), pontuou: “uma vez acondicionado e recolhido de maneira adequada o óleo de cozinha utilizado pode ter diversos fins, como por exemplo, sabão, detergente e produção de farinha básica para ração animal e biodiesel”.

Vale ressaltar, ainda, que o ponto de troca está localizado na Prefeitura Municipal, onde está instalado o Setor de Meio Ambiente. Ela fica na rua XV de Novembro, número 141. As empresas que quiserem participar da campanha e ser um Ponto de Coleta/Troca devem procurar o Setor do Meio Ambiente para outras informações.

Da Reportagem Local