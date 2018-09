Campanha Outubro Rosa é Lançada e Brechó Será o Próximo Evento

A campanha Outubro Rosa foi lançada e Brechó será o próximo evento da Associação Sempre Viva. O lançamento oficial foi realizado na quarta-feira (26) com o Chá Rosa. 500 mulheres estavam vestidas com camisetas da cor símbolo da campanha em prol da construção da nova sede da instituição. Já o Brechó será nos dias 4, 5 e 6 de outubro, na Pérgula da Praça da República.

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama.

Além de roupas e sapatos usados também haverá roupas novas e artesanato confeccionado pelas próprias voluntárias da Sempre Viva.

“Vamos oferecer de tudo um pouco, roupas novas e usadas, sapatos, bijuterias. No nosso bazar de artesanato terá todos os acessórios produzidos por nós: roupinha de crochê, guardanapos, toalhas de mesa, toalhas de banho, porta calcinha, porta tablete, porta óculos, nécessaire, enfim um monte de coisas lindas e feitas com muito amor”, diz a presidente da Sempre Viva, Sônia Ceneviva.

De acordo com a presidente, o Chá Rosa foi um sucesso de público e a direção da ONG já está com novidades para o próximo ano.

“Todo muito saiu muito satisfeito do chá. Foi uma coisa muito linda, todas as mulheres vestidas de rosa e com certeza a energia boa que estava naquele local contagiou a todas. Com certeza o ano que vem vamos aumentar a quantidade de convites porque esse ano, muita gente queria e não tínhamos mais. Quem não foi ficou triste”, frisa Sônia.

A nova sede da ONG será na Rua Monte Santo, 246, no bairro Agudo Romão II e terá 560 m2 de construção.

“A casa já está cobrindo e lá teremos todas as salas e espaço ideal para oferecermos o atendimento as nossas assistidas”, ressalta.

A Sempre Viva oferece atendimento a mulheres mastectomizadas com fisioterapia, psicóloga, aulas de alongamento, reike e dança. Oferece ainda próteses de polietileno, turbantes e perucas.

As camisetas da campanha já estão a venda.

SERVIÇO

Brechó Rosa será nos dias 4, 5 e 6, na Pérgula da Praça da República. O horário de atendimento será das 9h às 17 horas, quinta e sexta e no sábado, das 9h às 13 horas. Para adquirir a camiseta da campanha basta ligar no telefone (17) 99757-0860 ou comparecer à Rua Cambé, 45, na Vila Engrácia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local