Campanha Natal Solidário é Realizada em Drive-Thru com Apresentações ao Vivo

Fazer o bem para quem mais precisa é o que move a campanha Natal Solidário. A iniciativa busca doações de roupas de vestuário adulto e artigos de cama e banho para instituições de apoio aos idosos de Catanduva. Para ampliar e estimular a rede de colaboração, além de pontos fixos de coleta, haverá drive-thru para arrecadação com apresentações culturais ao vivo em frente à Estação Cultura.

Serão quatro noites de programação, das 19 às 21 horas, em frente ao Salão de Exposições, permitindo que os carros transitem pelo recuo do estacionamento existente no local. A ação é promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e Prefeitura de Catanduva. A estreia foi realizada ontem, 17, ao som e com a descontração do Forró de Natal do Grupo Cabrabão. Nesta sexta-feira, 18, será a vez de conferir muita música clássica com a Orquestra Sinfônica Comunitária do Instituto Federal. O drive-thru volta na segunda-feira, 21, com apresentação do Coral Vozes da Esperança, da Apae de Catanduva. O encerramento será na terça-feira, 22, com o Grupo Vocal Blue Angels Voices e o músico Paulinho Bauab e seu piano itinerante – que percorrerá vários pontos da cidade, incluindo a parada na Estação Cultura. A campanha Natal Solidário compõe a programação do Natal de Esperanças, que também traz o Carro do Papai Noel e a Casa do Papai Noel – aberta para visitação na Pérgula da Praça da República –, além do Concurso Luzes de Natal, que está com inscrições abertas em estímulo à iluminação de lojas e residências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local