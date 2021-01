Campanha Natal Solidário é Prorrogada Até o Dia 10 de Janeiro

A través de uma coletiva de imprensa a Associação Comercial e Empresarial (ACE) divulgou a prorrogação da Campanha Natal Solidário até o dia 10 de Janeiro. A iniciativa busca doações de roupas de vestuário adulto e artigos de cama e banho para instituições de apoio aos idosos de Catanduva.

A campanha é desenvolvida pela ACE, Sincomercio e Prefeitura de Catanduva. Neste ano, a ação foi dividida em duas fases, a primeira etapa foi estilo drive thru, na Estação Cultura, com quatro apresentações culturais. Durante o evento foi disponibilizado um ponto para coleta de alimentos, roupas e artigos de cama e banho. A segunda fase foi à arrecadação de frangos com a participação de trinta estabelecimentos, entre açougues e supermercados.

A distribuição dos frangos ocorreu durante essa semana, cerca de 600 frangos foram entregues a seis entidades, são elas: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Hospital Mahatma Gandhi, Recanto Nosso Lar, Projeto Amor e Alimento, Vila São Vicente de Paulo e Recanto Monsenhor Albino.

Para os interessados em contribuir, os pontos de arrecadação são: ACE; Farmácias Rede Central; Pernambucanas; Arezzo; Ótica Esquina da Visão; Lianam; Bebê 5 Estrelas; Bahia Malhas; Donna Fiori Calçados; Panapilhas; Bella Madre Sorvetes; Loja Eorides; Sincomércio; Herbicat; Cetec; Nicopy; Atrium; Marca da Moda; John Deere; UNIMED; OAB; Mahatma Gandhi; Bios Computadores; Clube de Tênis Catanduva; Home Patas Pet Center; APAE; Rotary Club de Catanduva; Rotary Club Norte; Rotary Clube 14 de Abril; Frucamp; Buffet Schettini; Farmácia Quantica, jornal o Regional; GHV Seguros; Ouromil Joias; Romão Máquinas; Livraria Olavo Bilac; Prefeitura de Catanduva; Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida; Igreja Matriz de São Domingos; Paróquia Santo Antônio; Paróquia São José; Paróquia São Judas Tadeu; Paroquia Santa Terezinha do Menino Jesus; Paróquia Santa Rita de Cássia; Paróquia Imaculada Conceição; Paróquia São Paulo Apóstolo; Paróquia Santo Expedito; Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Paroquia São Benedito; São Geraldo Tintas e Integrativa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local