Campanha Natal Solidário do SESI Realiza Distribuição de Brinquedos Para Crianças

Como parte do projeto “Natal Solidário“, alunos, professores e colaboradores do Serviço Social da Indústria (SESI) de Catanduva arrecadaram brinquedos para serem doados as crianças carentes.

Neste ano, a unidade realizou a entrega de 73 brinquedos para a Associação Beneficente Amor e Caridade do núcleo Jardim Alpino.

De acordo com a docente, Giovana Sanches Flório, o objetivo da ação é integrar os alunos com a comunidade em situação de vulnerabilidade social, incentivando o espírito de partilha, união e solidariedade.

“A campanha é realizada há 15 anos no decorrer do ano com todos os estudantes, nas aulas eventuais, seguindo os Projetos Institucionais da Rede SESI, no intuito de aproximar o ambiente escolar do desenvolvimento de competências socioemocionais criando espaço para um aprendizado mais completo, na intenção de que nossos estudantes sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento e que as ações que desenvolvam o respeito, o amor ao próximo, à empatia, também ultrapassem os muros da escola!”, explicou.

A campanha é realizada em parceria com o “Projeto Útil ou Inútil “ desenvolvido pela professora Cláudia Tânia Pimenta dos Santos. Segundo a diretora Magda Spinelli o apoio à Associação Amor e Caridade já se faz tradicional pelo fato de atender famílias carentes e cadastradas do próprio bairro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local