Campanha Natal Iluminado Promove Bazar Natalino

Mais uma opção para as compras de fim de ano. Os trabalhos produzidos nas oficinas de artesanato da Prefeitura de Catanduva estão expostos à população no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho, no Centro.

O local reúne peças confeccionadas por alunos dos programas da Secretaria de Assistência Social e por pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens também podem ser adquiridos a preços acessíveis.

O bazar está incluso na programação do Natal Iluminado e permanecerá aberto até 23 de Dezembro, de segunda à sexta-feira, das 9 às 22 horas, e aos sábados, das 7 às 19 horas.

No bazar estão itens bordados em guardanapos, toalha de mesa, de rosto e de mão, pintura em tecido, tricô, crochê e mantas de lã, também conhecidas como quadradinhos do bem, peças de decoração, velas e sabonetes artesanais.

As peças da Saúde em exposição são resultado do trabalho desenvolvido nas oficinas terapêuticas com os pacientes com transtornos mentais acompanhados nos Centros de Assistência Psicossocial (CAPS II e Caps AD). Já a mostra da Assistência Social retrata as atividades manuais produzidas por participantes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ao longo do ano. A participação envolve moradores dos Cras Juca Pedro, Bom Pastor, Imperial e Nosso Teto, por meio do programa Espaço Convivência, mulheres referenciadas Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem e Frente Cidadã.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local