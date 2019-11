Campanha Natal Iluminado é Lançada Oficialmente Ontem Em Catanduva

Na tarde de terça-feira (19), foi realizado o lançamento oficial da Campanha Natal Iluminado, uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Prefeitura de Catanduva e Sesc. O evento foi realizado na sede do Sincomercio, às 14h.

De acordo com Ivo Pinfildi Junior, presidente do Sincomercio, o resultado será muito positivo para o comércio. “O Natal Iluminado vai ajudar a trazer para Catanduva toda região, além dos nossos moradores muita gente para o centro e também irá fomentar os bairros, já que muitos comerciantes que possuem estabelecimento fora do centro aderiram a campanha. Todos vão poder sentir tudo aquilo que foi preparado com muito carinho, visando oferecer um natal de muita luz, alegria, musicalidade. ”.

Para Paulo Henrique Pacheco de Melo, que esteve no evento representando a ACE, essa parceria é fundamental para a melhora da economia de Catanduva. “Eu acredito que o Natal Iluminado vai ser uma campanha muito bonita e vamos começar a formatar como serão os próximos anos. Essa união entre os apoiadores da campanha e os comerciantes é o que vai tornar o nosso natal melhor e mais bonito. Sempre utilizei um slogan na minha gestão é que ‘juntos somos mais fortes’, então eu acredito que só a união é que pode fazer com que o comércio e a cidade sejam melhores”.

“O Natal Iluminado é uma união de forças. Foram várias reuniões para formatar essa programação, que tenho certeza que vai encantar nossa população, iluminar a cidade e atrair a região. E, no próximo ano, estaremos aqui mais uma vez juntos para fazer um Natal ainda mais bonito”, afirmou a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes.

A abertura do Natal Iluminado será realizada nas escadarias da Igreja Matriz no dia 09 de dezembro, com apresentação do Coral Sintonia Perfeita. Na data, também haverá a Parada Musical com Personagens Natalinos e a Maratona Meu Pai é o Papai Noel, ação com 300 Papais Noéis que se repetirá nos dias 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro.

A programação cultural seguirá com apresentações da Sonnora Street Band pelas ruas centrais nos dias 10, 12, 17 e 19, e também no dia 20, no Sesc Catanduva. Já o coral Sintonia Perfeita terá novas exibições no dia 13, na unidade do Sesc, e durante o evento de encerramento, na noite de 23 de dezembro, na Praça da República.

Outras atrações serão o Trenó do Papai Noel, que ficará aberto à visitação de 9 a 23 de dezembro, e o concurso Luzes de Natal, cujas inscrições serão válidas até o dia 16 de dezembro. Para o dia 12, período noturno, também está prevista a carreata de veículos antigos promovida pelos Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local