Campanha Nacional Contra Dengue É Anunciada Neste Mês

Para mobilizar a população e garantir que não apareçam novos focos do Aedes aegypti, o Ministério da Saúde lançou a campanha publicitária de combate ao mosquito. O objetivo é conscientizar os gestores estaduais e municipais de saúde e toda a sociedade sobre a importância de se organizarem antes da chegada do período chuvoso no combate ao surgimento de novos criadouros do mosquito.

Com o slogan “E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você”, a campanha, que iniciou nesta quinta-feira (12), reforça a necessidade de cada um tomar a iniciativa de proteger a sua casa e de seus familiares contra o Aedes, responsável pela transmissão de três doenças: dengue, zika e chikungunya.

A ação, que teve seu período de veiculação adiantado neste ano para setembro, antes começava no mês de novembro, reforça a necessidade de manter a mobilização nacional durante todo o ano, e não apenas nos períodos críticos, de chuva e calor. A medida traz mais tempo aos gestores locais e a população para desenvolverem ações estratégicas no combate ao Aedes aegypti, de acordo com a realidade de cada região.

O mais recente boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica em Catanduva apontou para 2.126 casos positivos de dengue registrados em 2019. Outros 533 casos ainda foram considerados suspeitos. Por isso é importante começar a campanha antes do período das chuvas.

As ações de prevenção e combate ao mosquito, realizadas pelo Ministério da Saúde em conjunto com estados e municípios, são permanentes e tratadas como prioridade pelo Governo Federal. A execução das ações de prevenção, como visitas dos agentes de endemia para eliminação dos criadouros, é de responsabilidade dos gestores locais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local