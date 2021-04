Campanha “Mamães Solidárias” Vai Promover Sorteio de Brindes e Arrecadação de Alimentos

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) anunciou, na segunda-feira (19), o lançamento da campanha beneficente “Mamães Solidárias”.

Trata-se de um sorteio, em formato de live, que trará a questão social como uma de suas prioridades.

Será realizado, sexta-feira (07/05), a partir das 18h00, na Estação Cultura, uma live em que serão sorteados dezenas de brindes a diversos ganhadores.

O evento virtual irá contar com a participação do músico Rodrigo Cabrera, que fará a abertura com uma apresentação de saxofone, além da cantora de samba Quésia Neves, a qual irá cantar durante a live.

O prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, também marcará presença, presenteando as mães da Cidade Feitiço com uma benção.

Em paralelo ao sorteio, a campanha conta com a ajuda da população para a doação de 1 kg de alimento não perecível e um item de higiene, que serão encaminhados ao “Saciedade – Comitê de Segurança Alimentar e Promoção Social” e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Os pontos de entrega dos alimentos e produtos de higiene ainda serão divulgados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local