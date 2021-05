Campanha ‘Mamães Solidárias’ Será Realizada Hoje Com Sorteio e Arrecadação de Produtos

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) vai promover nesta sexta-feira, dia 07, o lançamento da campanha beneficente “Mamães Solidárias”. Trata-se de um sorteio, em formato de live, que trará a questão social como uma de suas prioridades.

Será realizado às 18h, na Estação Cultura, uma live em que serão sorteados dezenas de brindes a diversos ganhadores. O evento virtual irá contar com a participação do músico Rodrigo Cabrera, que fará a abertura com uma apresentação de saxofone, além da cantora de samba Quésia Neves, a qual irá cantar durante a live. O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, também marcará presença, presenteando as mães da Cidade Feitiço com uma benção. Em paralelo ao sorteio, a campanha conta com a ajuda da população para a doação de materiais de limpeza, itens de higiene pessoal e álcool, que serão encaminhados ao “Saciedade – Comitê de Segurança Alimentar e Promoção Social” e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Todo o material doado será encaminhado ao Comitê, que, por sua vez, irá realizar o mapeamento e distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

As doações podem ser feitas durante a live em estilo drive thru, durante a live, na Estação Cultura ou os voluntários realizam a busca de doações nas residências, basta entrar em contato através dos telefones (17)99618-1988/(17)98102-3111 ou (17)99656-8670.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local