Campanha ‘Maio Amarelo’ é realizada durante feira itinerante no Del Rey

Com objetivo de conscientizar a população para reduzir os casos de feridos para não sobrecarregar os hospitais nesse momento de pandemia, a Prefeitura de Catanduva realizou na última quinta-feira, dia 13, uma ação durante o Projeto Feira Itinerante no Jardim Del Rey.

O público que foi prestigiar a feira livre se deparou com o cenário de um acidente. A ideia é chamar atenção para o respeito ao motociclista. A faixa “Em cima de uma moto tem alguém como você” busca sensibilizar motoristas sobre a importância do respeito para quem anda sobre duas rodas.

A equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) esteve de plantão na feira com a distribuição de material informativo. Essa foi mais uma das ações que serão desenvolvidas ao longo do mês pela STU.

Maio Amarelo

Voltado para a conscientização das pessoas quanto ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o Maio Amarelo envolve os segmentos governamentais, empresariais, associações, federações, entidades de classe e sociedade civil.

Foi instaurado em 11 de maio de 2011, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Década de Ação para Segurança no Trânsito. O mês tornou-se referência para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. A cor amarela foi utilizada por significar atenção, sinalização e advertência nas regras de trânsito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local