Campanha ‘Leão Amigo’ Direciona Parte do Imposto de Renda a Entidades de Catanduva

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com apoio da Prefeitura de Catanduva, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lançou neste mês de março a campanha “Leão Amigo”, cujo objetivo é colaborar com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

A campanha consiste em arrecadar 3% do Imposto de Renda dos catanduvenses para o Fundo, que colabora com as entidades cadastradas na CMDCA. A destinação do valor poderá ser feita até o último dia para transmissão do IR, através de pagamento do Darf’s de doação (Documento do Arrecadação da Receita Federal).

Pessoas Física ou Jurídica podem colaborar com a campanha “Leão Amigo”. A destinação da percentagem só é possível quando o cidadão faz a declaração “modelo completa”, não podendo ajudar quando a declaração é simplificada. No caso de Pessoa Jurídica, a destinação é de 1%, por se tratar de um valor considerado alto.

Para participar os contribuintes deverão demonstrar interesse ao seu contador que, por sua vez, estão informados sobre a campanha e poderão esclarecer dúvidas e informar o valor destinado para o Fundo ao contribuinte. Já o cidadão que declara o seu imposto sem o auxílio de um contador deve se atentar ao modelo de declaração a ser preenchida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local