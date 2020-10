Campanha Inverno Solidário Da Artesp e Concessionárias Doam Mais De 27 Mil Cobertores

A Campanha Inverno Solidário da ARTESP e concessionárias começou no dia 02 de junho e terminou no dia 22 de Setembro e as doações estavam limitadas apenas a cobertores novos, com o objetivo de reduzir o risco de infecção por coronavírus.

A ARTESP e as 20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias doaram 27.280, dos mais de 329 mil cobertores arrecadados por toda a campanha, para 83 municípios durante a Campanha Inverno Solidário.

A campanha Inverno Solidário é de iniciativa do Fundo Social do Estado de São Paulo e busca auxiliar pessoas em situações de vulnerabilidade a enfrentar o frio. A ARTESP e as concessionárias doaram para prefeituras, fundos sociais e outras instituições assistenciais das cidades que estão ao longo dos 10,8 mil quilômetros de rodovias concedidas.

Durante o período de coleta, a ARTESP disponibilizou caixas em sua sede para as doações, enquanto as concessionárias arrecadaram cobertores nos SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário) espalhados pelas rodovias concedidas e fizeram suas próprias doações. Algumas optaram pela inovação, transformando uniformes antigos em cobertores. “As peças de roupas que seriam descartadas são sanitizadas e transformadas em cobertores para os necessitados. Uma forma de reaproveitar os materiais, promovendo sustentabilidade, ao mesmo tempo que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP. No total, 83 cidades receberam as doações realizadas pela ARTESP e concessionárias: Araraquara, Araras, Areiópolis, Artur Nogueira, Arujá, Atibaia, Barrinha, Bebedouro, Boituva, Botucatu, Cabreúva, Caçapava, Campinas, Cândido Rodrigues, Caraguá, Catanduva, Catiguá, Cerquilho, Colina, Conchal, Coronel Macedo, Cosmópolis, Cubatão, Diadema, Dobrada, Elias Fausto, Embu, Fernando Prestes, Guariba, Guarujá, Guarulhos, Ibaté, Indaiatuba, Itapecerica da Serra, Itápolis, Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itirapuã, Itu, Itupeva, Jaboticabal, Jacareí, Jambeiro, Jarinu, Jundiaí, Lins, Marília, Matão, Mauá, Monte Alto, Monte Mor, Nazaré Paulista, Palmares Paulista, Paraibuna, Piracicaba, Pirangi, Pitangueiras, Poá, Porto Feliz, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Salto, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Taiúva, Taquaritinga, Tatuí, Taubaté, Tietê e Uchôa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local