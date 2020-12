Campanha ‘Fique Sabendo’ Realiza Testes de HIV Gratuitos Nesta Terça

Dezembro Vermelho tem como objetivo chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Pensando nisso, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, deu início a Campanha ‘Fique Sabendo’ – que tem o objetivo de ampliar o diagnóstico do HIV.

A ação que inicia nesta terça-feira, 01 de Dezembro, é coordenada pela equipe do Programa Municipal DST/Aids e será realizada até o dia 07 deste mês. Para a campanha, Catanduva solicitou 1.350 testes rápidos de HIV, que serão distribuídos em toda a rede de atenção básica: unidades de saúde, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) e Serviço de Assistência Especializada (SAE), no Hospital Emílio Carlos.

O horário de funcionamento do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) foi ampliado até às 20h. O posto também estará aberto para a testagem, excepcionalmente, no sábado, dia 7 de dezembro, das 8 às 12 horas. O CTA fica localizado na Rua Paraíba, esquina com a Rua Pará, no Centro. O teste é feito com um furinho no dedo e leva entre 15 a 20 minutos para ficar pronto. O laudo é entregue ao paciente, que é encaminhado para acompanhamento e tratamento especializado no SAE, em caso de resultado positivo para o vírus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local