Campanha “Farmácia Solidária” Acaba de Ser Lançada Pelo Conselho Regional de Farmácia

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) acaba de lançar a campanha Farmácia Solidária. Diante do grave cenário que o Brasil atravessa com 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, 12,8% da população (dados da Fundação Getúlio Vargas), situação que se agravou com a pandemia de covid-19.

A iniciativa conta com a mobilização das farmácias que optarem por fazer parte da campanha, para que assim como a sede do CRF-SP na capital e as seccionais em todo o Estado sejam pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis. A arrecadação se estende durante o mês de maio. Os alimentos serão entregues às prefeituras dos municípios paulistas. Como estabelecimentos de saúde que não fecharam em nenhuma fase da pandemia, as farmácias e drogarias possuem grande capilaridade nas mais diversas regiões do Estado. Além de contar com farmacêuticos que estão diretamente na linha de frente fazendo a diferença na vida dos brasileiros, especialmente em relação à orientação quanto ao uso de medicamentos.

No dia 8 de maio (sábado), os representantes do CRF-SP, diretores, conselheiros, delegados e vice-delegados regionais, membros de grupos técnicos de trabalho, comissões de ética e colaboradores farão uma mobilização de incentivo à campanha em diversas regiões do Estado.

Farmácias que quiserem integrar a campanha: https://bit.ly/3vl2qMI, Farmácias no Estado: https://bit.ly/3aGRilo (clique em Farmácias participantes),

São Paulo (capital): Sede do CRF-SP (2ª a 6ª feira das 9h às 17h30): Rua Capote Valente, 487 – Jardim América – Cep: 05409-001, Seccionais no Estado: http://www.crfsp.org.br/institucional/seccionais.html

Ariane Pio

Da Reportagem Local