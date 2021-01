Campanha Eu Ajudo na Lata Arrecada Quase 150 Quilos de Lacres

A Unimed Catanduva arrecadou 149,80 quilos de lacres em 2020, durante a campanha “Eu Ajudo na Lata”. As doações foram feitas por colaboradores e comunidade. Devido ao ano atípico, por conta da pandemia, a soma da quantidade arrecadada foi recebida com muito entusiasmo. As doações tiveram aumento de 41% em relação a 2019. Os lacres foram vendidos e, com o valor obtido, será feita a compra de uma cadeira de rodas e duas cadeiras de banho, posteriormente doadas a uma instituição sem fins lucrativos. A costureira Cristiane Graton Orlando pratica com frequência o altruísmo e também colaborou com a campanha. “Acho a campanha linda. Tudo o que precisamos é olhar para o próximo com amor e doar um pouco do nosso tempo. É preciso apenas ter boa vontade! Contribuo com a campanha o ano todo, junto com minha família e amigos”.

Para o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, o anestesiologista Matheus Schuerewegen, o resultado alcançado é visto com muita alegria por todos da cooperativa. “Encerramos 2019 com o objetivo de ampliar nossa meta de arrecadação e, mesmo em um ano cheio de desafios, graças à colaboração de funcionários e da comunidade, superamos as expectativas. Só temos a agradecer”. Nesta 2ª edição, em Catanduva, o “Eu Ajudo na Lata” contou também com a parceria do 205º Grupo Escoteiro Cidade Feitiço, que se uniu à cooperativa com o propósito de ampliar as arrecadações e, consequentemente, a rede de doação.

CAMPANHA – Desenvolvida pela Unimed do Brasil e presente em várias cooperativas Unimed no país, a campanha entrará em 2021 em sua nona edição. Em Catanduva os lacres podem ser doados nos seguintes pontos: Unimed Catanduva (Rua Rio Preto, 450); Laboratório Unimed (Rua 13 de Maio, 1.355); Hospital Unimed São Domingos (Rua Dr. Cervantes Ângulo, 255); Unidades da Unimed em Itajobi, Novo Horizonte e Santa Adélia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local