Campanha ‘Doe um Pouco de Você’ reforça doação de sangue e medula

Doação é o ato de dar um bem próprio à outra pessoa. Talvez, pode parecer pouco para quem dá, mas é muito para aquele que recebe. E pensando nisso, o Cetec Catanduva colocou em ação a Campanha ‘Doe um Pouco de Você’.

Com a aproximação do Dia Mundial do Doador de Sangue (14), o objetivo é conscientizar os alunos do Ensino Técnico sobre a importância da doação de sangue e medula óssea. Atos que salvam milhares de vidas.

A campanha acontece em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, que enviou representantes, na noite de quinta-feira, 10 de junho, à sede do Cetec para orientarem e tirarem dúvidas dos alunos sobre a doação de sangue e medula óssea. A ocasião foi utilizada, ainda, para o cadastramento de voluntários para o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

E o que é o Redome? É o órgão que reúne todos os dados dos voluntários (nome, endereço, resultado de exame e característica genética). Sempre que potenciais doadores compatíveis são identificados, a equipe entra em contato para confirmar a vontade e a disponibilidade destes realizarem a doação.

A ação continua. Direção e coordenação da escola convidam alunos e colaboradores a se dirigirem ao Hemonúcleo de Catanduva para doação de sangue.

Dúvidas e informações? A equipe do Hemonúcleo está à disposição na Rua Treze de Maio, 974, Centro, ou pelo telefone (17) 3522-7722. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas, de quarta-feira a domingo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local