Campanha ‘Doe Material Escolar’ do Projeto Pio Precisa de Doações

O Projeto Pio de Catanduva está arrecadando materiais escolares novos ou em bom estado de conservação para doação a crianças que estudam e que os pais não tem condições de comprar.

Segundo a coordenação do projeto, eles estão precisando de doações para montar o kit que leva: caderno de 10 matérias, estojo, lápis, canetas e mochila. A coordenação ainda ressaltou que este projeto é importante e que este é o segundo ano que eles dão continuidade ao evento.

As doações serão destinadas as crianças dos bairros Jardim Imperial e Jardim Alpino.

“ Qualquer um dos itens é bem vindo, estamos precisando pois são 120 crianças mais ou menos que atendemos, então a ajuda é bem vinda e incentiva a criança a buscar com mais força os estudos.”

Para os interessados em fazer as doações de novos ou materiais em bom estado pode ligar para os celulares: 17- 99767 5269, 99646 6208 ou 99744 2277, também podem levar pessoalmente e conhecer o Projeto Pio na Rua Lavínia, 271.

Além disso, o Projeto Pio convida as pessoas a conhecerem todos os outros projetos que ela desenvolve durante todo ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local