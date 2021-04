Campanha do Fundo Social de Solidariedade arrecada 700 litros de Leite

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva está promovendo uma campanha de arrecadação de caixa de leite nos quatro pontos de vacinação contra a covid-19. O objetivo é aproveitar o fluxo de pessoas nesses locais e chamar atenção pra o ato de solidariedade.

O Fundo Social contabilizou os avanços da campanha de arrecadação, são mais de 700 litros de leite, além de 74 cestas básicas e 600 kg de alimentos. São quatro locais para imunização e, consequentemente, para doações de leite: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso, Cras Bom Pastor e drive-thru do Aeroporto.

Toda arrecadação será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade que são assistidas pelo órgão. A demanda visa suprir a carência que essas famílias estão passando devido à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. A doação não é obrigatória.

O Fundo Social está localizado na Avenida São José do Rio Pardo, s/nº, no Parque Iracema, ao lado do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. No local também é possível fazer a doação. O telefone para mais informações é (17) 3523-3317.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local