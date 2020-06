Campanha Do Agasalho Já Ultrapassa 12 Mil Peças E Amplia Pontos De Entrega

A Campanha do Agasalho 2020 vem se reinventando e, além do agendamento para coleta das doações em domicílio, ganhou 18 pontos de entrega voluntária. A iniciativa é desenvolvida pelo Fundo Social de Catanduva e, por conta da pandemia do novo coronavírus, não tem meta de arrecadação.

Os pontos de entrega voluntária são os locais que permanecem com fluxo de pessoas na quarentena.

Segundo a presidente do Fundo de Social de Catanduva, Ariana Ramos, já foram arrecadadas mais de 12 mil peças, mas ainda há muitas pessoas e famílias que buscam as roupas ou cobertores, no Fundo Social, ela espera que muito mais pessoas possam doar principalmente que agora com mais pontos, além do Drive-Thru que os funcionários podem ir buscar as doações.

Os interessados podem fazer as doações de peças, em bom estado de conservação, nas farmácias da Rede Central, Brumau, Associação Lar da Criança, Terminal Rodoviário João Caparroz, Colégio Jesus Adolescente e Proença Supermercados.

Lembrando que podem ser doados roupas, calçados, cobertores, artigos de cama e banho, quem mais precisa neste inverno.

Quem preferir pode comparecer na sede do Fundo Social, que fica na Avenida São José do Rio Pardo, no prédio anexo ao Conjunto Esportivo. O agendamento de dia e horário para que as equipes possam buscar diretamente na casa dos moradores pode ser feito pelo telefone (17) 3523-3317.

A triagem das peças também teve início. Neste ano, assim como a própria campanha, as doações serão diferenciadas, com entrega desenvolvida no Fundo Social e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) às famílias carentes. Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook